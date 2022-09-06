4年前王姓男子經營地下工廠，向台北市攤商拿取豬頭皮後，將融化的瀝青沾附於豬頭皮，將瀝青與毛髮一併拔除後去除剩餘物質，包裝後送回攤商販售，台灣高等法院考量王男坦承犯行，依違反食品安全衛生管理法判刑1年6月，緩刑4年，繳公庫60萬元，提供義務勞務200小時。可上訴。

王在2017年至2018年購買瀝青數顆後，指示翁姓員工到台北市萬華區環南市場及新北市三重區攤商住處，以每片豬頭皮20元至25元不等之費用，向豬肉攤商拿取未完成脫毛程序之豬頭皮，載運至工廠內。

王男等人將瀝青切塊放入鐵鍋內加熱，將融化之瀝青接觸豬頭皮後放置在水槽冷卻，再將瀝青與沾附之毛髮一併剝除，嗣用刀及瓦斯噴槍去除殘毛及瀝青，再將之置入脫毛機去除剩餘物質，以此方式將瀝青接觸於豬頭皮上。

待加工完成並包裝後，再由翁姓員工運送給不知情之攤商，並透過這些攤商販賣給消費者，王男每月平均獲利20萬元總計獲利約240萬元。