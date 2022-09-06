國道5號雪山隧道逢連假必塞爆，讓駕駛還沒上國道心中就滿滿憂鬱。交通部高速公路局為優化雪隧內照明，同時提升用路人進入隧道的適應性和舒適感，今年中秋節連續假期間，將於南、北端入口嘗試加入彩色燈光，一改單調白光，透過色彩心理學減緩駕駛疲倦感，營造不同的行車環境。

高公局自2021年8月至今年9月，進行雪山隧道照明提升改善工程，主要針對入口段燈光提高亮度並拉長區間，使駕駛的眼睛有更長時間適應隧道內部照明。

高公局說，將於中秋節連假期間，於隧道入口段內部照明改善末段區，試辦100公尺的情境彩色燈光，把可調整色彩的燈光投射在隧道壁，營造出不同行車環境，使隧道更富變化性，減緩用路人視覺疲倦感，強化隧道行車安全。

高公局坪林交通控制中心主任藍如萍表示，高公局參考國外隧道案例，嘗試在基本安全的照明環境中，運用色彩心理學的視覺感受，於雪隧雙向（南向16.1K、北向27.2K）試辦安裝情境彩色燈具，利用特殊燈光色彩變化轉換，讓隧道頂部至兩側壁面出現長達約100公尺的光影變化。

投影色彩以四季變化概念進行設計規劃，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式，提供隧道環境色彩變換，讓隧道環境更富變化性。

藍如萍指出，有委託顧問公司，並找了相關色彩學資料，根據研究報告，某些顏色有提振精神、安定情緒的作用，因此投射燈光會從這方面色彩去下手，不會選引起焦躁的顏色。3天試辦期間，同時會觀察車流情形，以及對駕駛能否有幫助，假期過後會檢討，再決定日後是否定時啟動。