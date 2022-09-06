過去復康巴士是用電話或網路預約，現在加入「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」可以用Line訂車，還能即時掌握車輛位置等便利服務。（翻攝彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號／吳建輝彰化傳真）

除了身障者本身之外，還能綁定4位家屬，讓家屬即時掌握身障家人的即時位置。（翻攝彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府全國首推「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，未來彰化的身障朋友除了電話、網路預約外，還能透過Line訂車，彰化縣長王惠美表示，加入綁定官方帳號後，可以查詢車輛位置，讓身障朋友不用等太久，訂車叫車還會主動回報家屬上下車時間與地點，讓家人安心放心，讓生活更便利。

彰化縣政府6日宣布復康巴士LINE官方帳號正式啟用，同日彰化縣東熒社會福利促進會也捐贈一輛高頂復康巴士，王惠美特地頒發感謝狀，她說東熒夥伴及32位善心人士所捐贈的復康巴士要價190萬，另外還捐贈22萬8000元的社會救助金，共計212萬8000元的愛心挹注。

王惠美表示，彰化目前共有77輛復康巴士，小型的有75輛，大型的則有2輛，每年服務25萬人次，為了提供更好的服務，從2019年開始累積汰換32輛的復康巴士，總價值超過5400萬，由於維修費用高，加上為了確保身障者的安全，因此逐年汰換是必須的，也希望能有更多善心人士投入，關壞弱勢朋友。

王惠美也說，過去復康巴士是用電話或網路預約，現在加入「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」可以用Line訂車，過去身障朋友必須隨時注意司機到達了沒，甚至要站在門口等待很久，用LINE可以即時查詢車輛位置，還能主動通報家屬上下車的時間與地點，即時又便利。

縣府社會處指出，感謝數位發展部數位產業署「普及智慧城鄉生活應用計畫」，提供身障朋友更好的服務，呼籲家屬與身障朋友能夠儘速綁定，乘車費用也比一般計程車費用便宜2／3以上，領有身障證明極低收證明者，每月還有8次免費搭乘，歡迎有需要的民眾多加利用。