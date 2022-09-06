俗話說「休息是為了走更長遠的路」，好的睡眠能讓人在白天有更旺盛的精力、注意力和集中力，但現代不少人有失眠困擾，無法好好入睡。營養師劉馥萱指出，常吃「高升糖指數」的食物會增加失眠困擾，包括麵包、麵食類、白米等，都會造成血糖劇烈波動，屬於「高升糖指數」的地雷食物。

劉馥萱在臉書粉專發文，引用整合功能醫學醫師歐瀚文的文章，指攝取「高升糖指數」的食物會增加失眠困擾，其中升糖指數（GI值）代表在攝取特定食物後，2小時內影響血糖升高的程度，數字越高影響血糖就越大，像是麵包、麵食類、白米、烘焙類食物、含糖飲料等都屬於高升糖食物；反之蔬菜、堅果、全榖類或部份水果等，則是對血糖影響較低的低升糖食物。

根據《美國臨床營養雜誌》，高升糖飲食造成血糖在短時間內快速上升，讓身體必須分泌大量胰島素以降低血糖，在血糖驟降的過程會引起身體有些症狀反應，其中就包含了影響睡眠品質。

對此，歐瀚文建議，正值更年期前後的女性如果有失眠困擾，可嘗試調整飲食模式，盡量選擇低升糖飲食，並諮詢專業營養師，因為飲食影響睡眠並非只有升糖指數的因素，可以和專業的醫師和營養師討論，決定更符合需求的飲食策略，讓睡眠更順利。