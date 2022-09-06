九合一大選年底即將登場，在大街上可以看到參選人紛紛掛起廣告看板，不過大安文山區市議員參選人「口譯哥」趙怡翔的競選廣告卻遭檢舉；建管處表示，已要求違建人自行拆除，另競選廣告將於9月26日以後開放張貼，也已要求行為人限期改善。競辦表示，已與屋主聯繫，請屋主積極配合相關單位處置。

民眾表示，因為經過該服務處建物怪怪的，有違建疑慮，因此跟台北市政府反應政治人物應恪守分際不要承租違建，他投訴時更意外發現該處廣告，已違反台北市競選廣告物管理自治條例規定，讓他不滿直言，「政治人物可以違規嗎？」

建管處表示，個屬違規競選廣告，包括姓名、圖像、「邁向議會」等競選標語， 因此已發函要求限期改善，逾期仍未改善，處新台幣五萬元以下罰鍰，並得按次處罰；並呼籲參選人今年的競選廣告將於9月26日以後開放張貼。

另外，建管處表示，該張貼廣告的棚架因未經申請擅自搭建，已違反建築法及違章建築處理辦法等相關規定，已依法完成查報，並掣函違建人自行改善拆除，目前仍由拆除區隊列管並持續疏導自行改善。

趙怡翔競選總幹事廖建發表示，競辦公室是在2021年12月1日起向屋主承租，據建管處資料相關違建則早在1999年及2015年列管，並非在競辦承租期內查報。另外，競辦未接獲任何限期改善通知，但也就此案已與屋主聯繫，請屋主積極配合相關單位處置。