民進黨新北市長候選人林佳龍4日出席了「新北市嘉義同鄉會中秋聯歡晚會」，他昨（5）日在臉書發文表示，自己曾在中正大學任教6年，與嘉義有特別感情，在交通部長任內也協助嘉義推動許多建設，期盼在定居新北的嘉義鄉親也能繼續「牽成」他！

林佳龍昨提到，自己在高中時常去嘉義的家扶中心，關心認養的孩子們。在完成畢業回國後，第一份工作也是在位於嘉義縣民雄的中正大學任教，「一待就是6年，對於嘉義自然有特別的感情」。

​

林佳龍強調，「有交通，在地觀光才會通」是他的理念，在其交通部長任內也與多位在地立委共同推動建設，如「民雄段鐵路高架化」、「水上車站大平台」、「台61線往布袋新增匝道」等，並且也促成「235北回歸線觀光圈」、「養嘉湖口」等台灣好行路線。

林佳龍也表示，自己十分高興當時的努力，如今能成為嘉義的發展助力，讓嘉義山、海和市區，形成三個觀光聯盟，「很高興曾經協助過嘉義的建設」。

最後林佳龍直言，過往在嘉義「感受鄉親溫暖、體驗秀麗風光」的日子，是人生中美好的回憶，「龍友會」也是由前台中市嘉義同鄉會理事長林慶昇所組織，而現在來到新北市打拼、龍友會也跟著擴大，「希望嘉義鄉親們，也能繼續來牽成佳龍」。​