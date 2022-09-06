楊丞琳近來上大陸節目《還有詩和遠方》，表示過去在台灣沒吃到什麼海鮮，引來大批網友嘲諷，網紅中古小姐也針對此事評論，表示在限動PO了相關新聞，卻遭網友質疑不查證，讓她忍不住反擊：「吠別人斷章取義的人也沒在查証」，接著更透露楊丞琳昔日家境，無奈感嘆：「過去多窮多慘已經成為網路人設SOP」。

中古小姐表示在限動PO了楊丞琳新聞，遭網友質疑「怎麼可以不查證？聽信新聞就隨便斷章取義，人家明明是說小時候家境不好，所以吃不起海鮮」，對此，她表示現在新聞的確沒什麼素養，甚至有許多假新聞，但可笑的是說別人斷章取義的人也沒在查証，接著指出楊丞琳在影片引發爭議的一句話「我在台灣沒吃過什麼海鮮」，即便指的是小時候窮困時，但不禁質疑是否有人查證過究竟有多窮，

中古小姐根據讀者提供資料，她透露楊丞琳從小學芭蕾舞、13歲就戴牙套，念的是學費稍貴的華崗藝校，但家裡都能負擔這些費用，卻仍強調從小經濟壓力大，對此，她表示畢竟貧富有個人定義，對此說法還能夠接受，畢竟過往多窮多慘已成為網路人設SOP，但可怕的是公眾人物塑造出的台灣觀感，是否會讓人認為「原來在台灣，從小可以學芭蕾戴牙套的孩子都吃不起海鮮」。

中古小姐強調台灣給人這種形象，或許有人覺得OK，但由於不是事實，自己則是無法接受，對此，網友紛紛回應：「台灣是海島，吃不到海鮮太有趣了」、「她只是想表達自己過去很辛苦」、「鍋燒麵都會放蝦放蛤蜊，在台灣吃海鮮明明不難也不奢侈」、「國小國中營養午餐都有海鮮類」。