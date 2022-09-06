桃園鐵路地下化到底是誰幫的忙，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與國民黨桃園市長參選人張善政多次隔空交火。鄭運鵬今天再度談及此事，並表示沒有張善政所謂的協調和幫助，只有被馬政府的行政院擋下預算的痛苦回憶；現在自稱有幫忙的張善政，其實是桃園鐵路地下化的擋路石。

鄭運鵬在臉書指出，他今天上直播節目《新聞放鞭炮》，聊到張善政曾說協助推動桃園鐵路地下化，但「事實並不是如此」。鄭運鵬說，實際上鄭文燦2014年上任桃園市長之初，桃園鐵路高架化已停擺50個月。當時鄭文燦決定推動桃園鐵路地下化，遇到的阻礙就是由張善政擔任副院長的行政院。當時還是馬政府時期的行政院，只願意補助近200億，其他800多億要桃園市政府自行負擔，這對桃園市來講是一個不可能的任務。之後政黨輪替，由蔡政府執政的中央全力支持桃園，才開始有了進度。

鄭運鵬並表示，他擔任立委後，更向交通部說明，前瞻計畫中的軌道是未來發展方向。桃園是大都市，是台鐵西部幹線最後一個地下化城市，應該比照高雄模式，由中央負擔較多。而在他向交通部分析後，交通部依此改了作業要點，將中央負擔負擔比例調整至75％。最後在2020年1月，獲得國家發展委員會審定，桃園市於2020年9月2日，從原本只有近200億，改為獲得中央985.95億元的補助。

鄭運鵬最後表示，這歷經4年半的時間，並沒有張善政所謂的協調和幫助，只有被馬政府的行政院擋下預算的痛苦回憶；現在自稱有幫忙的張善政，其實是桃園鐵路地下化的擋路石。「希望張善政先生可以學會誠實」。