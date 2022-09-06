下屆（第20屆）雲林縣議員選舉將有69人角逐43席，民進黨提名16人、國民黨提名8人，69人中有31人是現任議員，從鄉鎮長轉換跑道選議員的有4人。因應各區人口增減，下屆北港區議員減一席成為5席，戰況格外激烈；斗六區是雲林縣治所在地，也是最激戰的選區，18人爭10席。

本屆（第19屆）雲林縣議員選舉有75人參選，下屆則有69人登記。第一選區斗六、林內、莿桐（應選10席）共有18人參選，角逐10個席次，參選者現任有7人、從鄉長換跑道有1人、從里長直攻縣議員選舉有2人、政治素人有6個（陳芳盈、鄭自勤、林聖智、林靖冠、張光儀、呂宜臻），本屆最低當選票數5216票。

第二選選區斗南、古坑、大埤（應選6席）本屆10人參選，最低當選票數6887票，下屆多達12人加入，其中現任有5人，戰況有史以來最激烈，吳滄得、簡慈坊都是前縣議員，4年前轉換跑道參選斗南鎮長選舉雙雙失利，本次回鍋選議員；大埤鄉農會前總幹事吳錦凉、前理事長陳世彬都加入選戰。

第三選區虎尾、土庫、褒忠、元長（應選9席），因本區人口較增，下屆議員席次從8席增為9席，本屆最低當選票數是5375票。本區有14人參選，7人欲角逐連任，算是個苦戰區，4年前議員選舉失利的蔡秋敏、陳乙辰都捲土重來，縣議會議長沈宗隆本屆是本區第一高票者，在此囊括9003票。

第四選區西螺、二崙、崙背（應選6人）共7人參選，4人要尋求連任，一般認為是較輕鬆選區，不過7名參選者沒有素人，都是歷練過基層選舉的老將，本屆最低當選票數是4939票，韓國瑜的妻舅李明哲在本區挑戰第4次任期。

第五選區台西、麥寮、東勢、四湖（應選7人），下屆與本屆一樣都是11人參選，本屆最低當選票數4424票。本區有4人尋求連任，最受矚目的是四湖蘇家表兄弟蘇俊豪、蘇國瓏的競爭，蘇俊豪是現任副議長，蘇國瓏是現任四湖鄉長，蘇俊豪本屆囊括1萬0115票。

第六選區北港、水林、口湖（應選5人）因人口數銳減，席次從6席減為5席，有7人參選，其中4人要尋求連任，其餘3人王新堯是本屆的落選頭，代表民眾黨重披戰袍；林哲凌是現任口湖鄉長；蔡咏锝是北港鎮代會主席。