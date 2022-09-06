中洲建設董事長黃啟倫（右）拋磚引玉，大方認購千斤柚子，挹注創世植物人照養經費。（林和生攝）

全球疫情升溫，加上物價上漲，衝擊整體經濟，不少社福團體在中秋募款紛紛碰上軟釘子，除了企業婉拒，就連民眾小額捐款意願也降低，但還是有屏東在地建設公司大方訂購千斤柚子，協助植物人安養經費，並盼能拋磚引玉，號召更多善士響應。

長期提供植物人照顧的創世屏東院，目前安養52位植物人，加上到宅服務74人，一年約需3800萬安養經費，院長林艾樺表示，幾乎只能透過節日義賣募款，無奈今年買氣慘澹，過去平均每年能賣出6000斤柚子，今年距離中秋節剩下幾天，僅售出2000斤，實在慘不忍睹。

但不論疫情如何變化，植物人服務還是不能停歇，社工們只能不斷撥打電話，尋找潛在客戶。所幸中洲建設董事長黃啟倫獲悉消息後，大方認購1000斤文旦禮盒，稍解燃眉之急。

黃啟倫說，中秋節公司本來就有送禮需求，想到若能結合公益，在採購禮盒送給客戶與親友同時，也能做善事，且對方收到禮品，不僅能進一步認識創世提供的服務，也成為行善一員，可說是一舉數得。

另提供獨居長者關懷服務的華山基金會，同樣在募集秋節關懷禮遇上困難，今年缺口將近五成，華山屏東站長尤賓表示，或許是通膨帶來的經濟衰退，讓企業募集與民眾小額捐款意願減少，比起前2年狀況來的嚴峻。

若回顧上半年募款總額，相較去年更大幅減少200萬元，數目非常可觀。不過尤賓說，因為服務對象都是長輩，每見一次面都可能是最後一次，所以需要更無保留的付出，對於長輩的期待與照顧，是持續下去的動力，所以就算募集情況不佳，還是要想辦法將消息宣傳出去，不放棄任何可能。