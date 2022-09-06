「聚」以創意吸引大眾揪團吃火鍋，身高達標就送雪花牛瀑布。（聚日式鍋物提供）

「鼎王麻辣鍋」祭消費滿額贈多種肉品，包含五花去骨鮮牛。（鼎王提供）

以鴛鴦鍋擄獲饕客心的「無老鍋」推滿額玩轉轉樂，免費吃牛豬肉或手工丸。（無老鍋提供）

「撈王」推多人組套餐，全新「藤椒酸菜魚」湯底也能搭促銷吃到。（撈王提供）

多數人提到中秋節都會想到烤肉，不過也有人擔心大夥烤了老半天，自己卻沒吃多少還得幫忙善後。火鍋業者看好天氣漸涼的佳節到來，推出一系列嗑肉優惠，包含滿額贈肉、身分證對對碰、身高達標就送「雪花牛瀑布」等，有感於疫後營收回穩至少7成，此次搭上中秋優惠，預期業績可較去年同期攀升20％至40％。

「這一鍋皇室秘藏鍋物」主打濃醇胡椒香的精燉老火湯和能喝的御膳麻辣鍋，順應中秋節首次推身分證優惠，9日至25日只要數字含1就能享好康，1個1送梅花豬肉，2個1送西班牙伊比利豬舌，3個1送神仙牛肉乙份，4個1送澳洲和牛板腱，為親友團聚免費加菜。

「聚日式鍋物」持續轉型，以主題火鍋加蔬食自助吧擴大客群，近期搭上大眾熟悉的日本動漫《進擊的巨人》獻上巨量肉品引起噱頭，15日前揪團身高滿3000公分就能免費吃3000公分的雪花牛瀑布4座，不想挑戰也可參加四人同行送雪花牛活動，標榜現點現刨、肉質鮮嫩不膩。

「鼎王麻辣鍋」即起至10月31日，平日內用消費達2500元，享指定肉品加購6折，包含五花去骨鮮牛、梅花豬等4種肉品可選；「無老鍋」同樣消費滿2500元可玩轉轉樂一次，爽嗑牛豬肉或手工丸，另因應外帶需求推2人及4人套餐1249元起，最低75折起，外帶套餐消費達1500元再贈梅花豬。

「撈王鍋物料理」今年推出全新「藤椒酸菜魚」湯底，以藤椒為基底訴求麻味清爽不刺激，11日前首度推內用限定四人及六人團圓套餐、海陸組合拼盤優惠，逼近85折，套餐含藤椒酸菜魚搭「胡椒豬肚雞」的太極鍋，多款人氣單品好比手打蝦丸等都可嘗到，讓中秋烤肉不再一支獨秀，「吃鍋也能享團圓過節的氛圍！」