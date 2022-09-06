今早蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫與亞東科大師生拜訪3名行動不便，需旁人照料生活起居的弱勢民眾。（李奇叡攝）

蔡衍明愛心基金會課長江曼華緊握陳婦雙手，陪其聊天。（李奇叡攝）

中秋節將至，蔡衍明愛心基金會持續送暖，回饋社會，今年「公益青年送愛下鄉趣」活動與25所學校合作，針對2000戶左右弱勢民眾送上秋節慰問金，發出千萬元，今與亞東科技大學合作，執行長徐海倫與師生走訪華德里3戶弱勢家庭，給予慰問金和旺旺點心，展現「真愛台灣」理念。

蔡衍明愛心基金會跟亞東科技大學從2015年開始合作，此次中秋也配合捐助100戶50萬元，歷年與該校合作，共慰問2188戶，金額為1100萬元，2015年至2022年則共捐助3萬8357戶，金額達1億9333萬元。

今早徐海倫與亞東科大師生拜訪3名行動不便，需旁人照料生活起居的弱勢民眾，李姓老翁、詹姓老翁以及陳姓婦人看見基金會特地拜訪，親手遞上慰問金以及點心，並緊握雙手，陪伴聊天，讓他們面露感動，不斷道謝，場面十分溫馨。

徐海倫表示，旺旺集團1989年成立第一家基金會，當時蔡衍明董事長僅32歲，就積極投入社會公益活動，而「送愛下鄉」活動，則是蔡衍明愛心基金會13年前開始推動，起初是和各縣市政府合作，之後廣邀全台25所大專院校加入，每年春節、端午節與中秋節三大節日，都會深入鄉鎮、走入社區關懷弱勢家庭，致贈慰問金。

徐海倫說，對基金會董事長蔡衍明先生而言，這34年來一直是秉持「真愛台灣」的心情，也是回饋台灣社會的最好表示。