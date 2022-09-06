日經指數在周二終於告別連四個交易日下跌的走勢；優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷和科技股領漲，投資人也急著回購股票。

周二日經225指數先跌後升，收在小漲6.90點或0.02%，為27626.51點。東證一部指數跌2.21點或0.11%，為1922.34點。

儘管歐洲股市周一收跌，歐元跌到近20年新低，日經仍表現堅挺。而在俄羅斯宣布無限期暫停天然氣供應之後，歐洲天然氣價格飆升。

迅銷上漲0.46%，報8萬0670日圓，為大盤上升提供最大助力。

感測器製造商TDK升2.06%，報4960日圓。東京威力科創升0.31%，報4萬2700日圓；愛德萬測試升1.31%，報7720日圓。

塑料和玻璃製造商Unitika升7.5%，為日經漲幅最大個股，即使該公司最新被踢出日經指數成分股。

而在被納入成分股之後，眼鏡鏡片製造商Hoya大漲2.7%，報1萬4470日圓。