Save that ball! 😂



Kody Clemens was hyped to strike out Shohei for his first K. pic.twitter.com/UD4zJ29TWk — MLB (@MLB) September 6, 2022

退役名投手「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）的兒子寇迪克萊門斯（Kody Clemens）首度在大聯盟送出三振，對手還是上屆MVP大谷翔平！而且寇迪克萊門斯根本不是投手，他是內野手，因為老虎6日遭到天使痛宰，最後被派上去消耗垃圾時間的。

寇迪沒學會父親的絕招，他只會投小便球，第8局對上大谷的時候，本來大谷有機會單場三響炮，但是大谷先打了兩顆界外，接著一顆68.4英里（時速110公里）的慢速球他卻沒有出棒，遭判三振出局。

當場振奮不已的寇迪賽後說：「我們之前在休息區說，我可能會碰上大谷，後來我取得兩好球，我想著天哪，這有可能發生對不對？我丟了一顆時速60多英里的球，很幸運他沒出棒。」

大谷為何沒出棒，是手下留情還是措手不及，寇迪也不清楚，「我不知道，這反而讓我很訝異。」「其實我根本沒想過在大聯盟投球，我們野手都不喜歡投球，遇到這種情況代表很不幸，這不是一種愉快的感覺。」由於老虎戰績很爛，這是寇迪本季第5次登板了。

此戰敲出3安猛打賞，沒想到栽在一個內野手的小便球，大谷也對媒體笑說：「那一球投得很棒啊。」大聯盟官網開玩笑寫道，火箭人克萊門斯生涯累積4672次奪三振，現在他兒子也有1次，距離老爸的紀錄又近了一步！