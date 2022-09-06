竹北市長參選人林為洲貨櫃屋競選總部開箱，他把政見都寫在貨櫃屋辦公室內外的牆面上。（羅浚濱攝）

轉戰竹北市長的立委林為洲，以貨櫃屋打造的競選總部6日開箱，他將貨櫃屋設計的辦公室和透空會客室，極具城市美學概念，並將競選市長政見寫在牆面，強調無紙化，不發紙類政見文宣，在目前竹縣各參選人中獨樹一幟！

林為洲說，很多人都在講竹北需要城市美學，最簡單的就從競總呈現，民眾才會相信可以把竹北的城市美學做好，他和朋友商借這處450坪的土地，花了3個月時間，用完全可以回收的貨櫃屋，設計簡約、美學又環保的競總。

林為洲將競選政見，全部寫上貨櫃屋裡外的牆面上，強調竹北市長扮演的是「城市管理員」的角色，指竹北有6大新興重劃區已發展的很好，市公所不是要做大建設，而是將道路、人行道及公園等做好管理。

林為洲以近來熱門的公廁為例，竹北至少有100個公廁，管理較有問題的在室外和公園的公廁，以城市管理員的概念，公園公廁需要專責管理員，用數位APP來簽名做好管理工作，讓民眾有乾淨的環境使用。

林為洲介紹利用5個40尺和4個20尺貨櫃屋打造的競總，鄰自強南路邊的透空貨櫃屋是會客室，有古董車吧台和古董咖啡車及舞台，極富當代極簡風，牆面提出E化竹北和專責管理的政見，直接用城市裡的對話，來討論竹北的需求與問題。

林為洲說，竹北選民大多住在封閉式的大樓，以往掃街拜訪的對話方式已行不通，他的政見不做紙類文宣，期待選舉廣告不只是單一傳遞訊息，而是希望開啟更多討論與對話的可能，傾聽市民需求的意見，才是城市管理的第一步！