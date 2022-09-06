元町家-黃金柚子拉麵。（柯宗緯翻攝）

品三杯-炒麵麵。（柯宗緯翻攝）

邁泉-鳳梨起司海老豬排捲。（柯宗緯翻攝）

中秋連假將至，捷利國際餐飲集團9月美食大爆發，旗下品牌各出新招祭出多款新菜色，來自日本東京豬排名店邁泉豬排，推出「鳳梨起司海老豬排捲」；樁涮火鍋將螃蟹蒸籠搬上餐桌；元町家橫濱家系拉麵推出淡麗系柚子清湯拉麵。此外，首開呷肉便當專賣店，主打以肉為主角的古早味便當，試賣1周，招牌的酥炸肉便當熱銷近千個。

來自日本東京豬排名店的邁泉豬排，針對台灣市場獨家推出「鳳梨起司海老豬排捲」，Q彈鮮蝦與濃郁起司包覆在招牌腰內豬排，搭配手工熬煮鳳梨醬，多層次豐富口感佐以鳳梨酸甜果香，完美融合令人垂涎不已。

樁涮火鍋則是順應時令，直接將螃蟹蒸籠搬上 餐桌，經過高湯蒸煮過的螃蟹肉質十分鮮甜，一次可吃到旭蟹、扁蟹、三點蟹、紅蟳多種不同滋味的螃蟹饗宴，最後還有專人桌邊熬煮滿滿螃蟹鮮味的小米雜炊粥，高雄同盟店假日還有獨家推出沙茶蟹身吃到飽。

廣受拉麵控喜愛的元町家橫濱家系拉麵，滿足更多元消費者的口味，歷時近半年多研發出屬於元町家風味的淡麗系柚子清湯拉麵，並首度採用細麵條與淡雅細緻的蔬菜雞湯融合，入口清爽的柚香選用來自日本蜜漬柚子，搭配細麵條滑溜 Q 彈的口感的與溫潤厚切的叉燒肉，口味特殊十分迷人。

此外，集團9月初首度於高雄楠梓，新開一家以吃肉為主的呷肉便當專賣店，由集團料理長領軍開發多款令人垂涎的肉食主餐，強調以肉為主角的古早味便當，甫試賣一週不到的時間，招牌的酥炸肉便當熱銷近千個，儼然是一場與肉控愛好者的直球對決。

至於進駐於百貨商場「品三杯」，向來以現場熱炒的三杯料理深受歡迎，9月也同步推出新品三杯炒麵、三杯粄條與三杯親子丼，其中又以麻油、醬油及米酒大火翻炒的三杯炒麵最吸引人，油亮入味不膩口，即日起只要99元起，就可以吃到熱騰騰的三杯好料理。