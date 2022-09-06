國光客運配合公路總局中秋連假公運優惠，推出36條中、長程與國5路線平均85折優惠；另加碼贈送實用防疫小物，購買7條指定長程路線車票或回數票1本20張都可獲贈隨身卡片式噴霧瓶。

國光客運統計，連假前一天（10月8日）與最後一天（10月11日）尖峰時段預售近6成，台北往返台中與嘉義等熱門路線班距縮短至30分鐘內，視乘客排隊狀況機動增派班次。

國光客運平均85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國5路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運1段票（或享基本里程免費）優惠。

國光客運表示，中秋連假4天疏運期間，凡購買1834台北嘉義線、1837台北台南線、1838台北高雄線、1839 台北屏東線、1862桃園高雄縣、1806基隆南投線以及1833台北日月潭等7條長程路線，單張票價折扣後399元以上，贈送隨身卡片式噴霧瓶1支。

回數票在原本促銷方案20張送6張之外，再加碼回饋贈送噴霧瓶1支。國光客運強調，車輛與駕駛皆已做好準備，部分熱門路線全力提供充裕座位，像是1827台北台中朝馬線或1834台北嘉義線等，會視旅客排隊狀況機動增開班次。