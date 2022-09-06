有富爸爸就是不同，別人買家電送衛生紙，美華泰則是買衛生紙送家電！挑戰市場CP值最高三層衛生紙，因應新美華泰衛生紙「熊厚用」全面升級全新上市，為了打響名號，美華泰打著抗通膨的旗幟，推出買七箱美華泰熊厚用厚手柔滑3層抽取衛生紙就送夏普電扇的優惠，優惠早鳥，即日起預購起跑，不過活動僅至9月15日止，且限量200名。

2022年物價齊漲，衛生紙更是多次調漲，引起消費者搶購風潮。故此次美華泰熊厚用衛生紙祭出超殺的上市預購活動『買7箱美華泰熊厚用衛生紙送SHARP家電』活動，凡於9月5日至9月15日期間，一次購買7箱美華泰熊厚用厚手柔滑3層抽取衛生紙，除可享早鳥預購價9,999元，較原價11,193元優惠近千元，再加碼送SHARP DC直流馬達立扇，不過名額有限，僅限量前200名。

美華泰指出，美華泰棉柔可溶水抽取衛生紙販售至今深受消費者喜愛，備受好評，為不負消費者的期待，美華泰新推出的新款衛生紙【美華泰熊厚用厚手柔滑3層抽取式衛生紙】，使用環保林木 FSC 驗證100％原生紙漿，紙質全面升級，厚度提升33％，主打更柔、更厚、不易沾黏和掉屑、易溶不堵塞，可直接沖入馬桶。