台南市今天傳出一起採收文蛤的貨車吊臂誤觸高壓電線，引發火災，造成3名工人遭電擊燒死的意外，台電台南區營業處今也公布台電人員作業防觸電有5大SOP，一般民眾防觸電則有10大SOP，同時也提醒民眾如有吊掛或工程施作作業安全需求，可向台電申請加裝防護線管，以確保安全。

針對該起意外，台電台南區處調查指出，民眾吊臂誤觸台電高壓電線造成感電，被勾斷的高壓電線接地電壓為6600伏特，觸電當下，即使旁人想要協助傷者脫困，也可能觸電，非常危險。

台電公布台電人員在接近高壓電有5大SOP，分別為：高壓架空活線均應充分掩蔽，且接近身體的活線與帶電體、設置物亦應全部掩蔽周密；工作人員應依「作業標準裝束」著裝，穿戴妥橡皮手套、橡皮肩套、絕緣鞋、補助繩等安全護具。

工作場所負責人應監視電桿上（含昇空桶內）工作人員確實依程序確實掩蔽，且電桿上（含昇空桶內）工作人員也應自護、互護。如同時有2人於電桿作業，不可做不同相導線的掩蔽，應分別站立同相導線兩側，進行同一相導線掩蔽；掩蔽護具裝置順序：由下而上、由近而遠。

針對一般民眾防感電，台電台南區處也提醒10大要訣，包括1、放風箏遠離高壓電；2、勿爬上電桿捉鳥取物；3、搬運物品勿靠近高壓電；4、發現斷落電線，切勿碰觸，請速通知台電處理；5、釣竿是的良導體，釣魚請遠離電線。6、物品掉落電線上，通知台電處理。

7、安裝天線請勿靠近電線；8、在高壓線旁工作，請先到台電辦理電線加裝防護線管；9、吊運物件、安裝招牌、裝卸鐵窗、修剪樹木、疏通水管、修建房屋時，請先至台電辦理電線加裝防護線管；10、使用起重機、吊臂車、灌漿車時，也請到台電辦理電線加裝防護線管。