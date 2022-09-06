皇豪中餐廳食味之秋特色料理。（柯宗緯翻攝）

京心咖啡廳氣泡白酒節。（柯宗緯翻攝）

2022高雄萬豪酒店中秋月餅禮盒。（柯宗緯翻攝）

中秋節將至，除了烤肉以外，秋天大啖海鮮，正是時候。高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」於中秋連假食材加碼生蠔、鮑魚吃到飽。「皇豪中餐廳」推秋蟹料理，而「京樂日本料理」推出全新秋季菜色，搶攻老饕味蕾。

「豪享自助餐廳」選用日本廣島生蠔，搭配松露荷蘭醬焗烤，入口鮮味十足，滑嫩可口，鮑魚分別以冷漬鮑魚及鮑魚粥來呈現，以高湯滾生米，讓米粒吸飽精華，放入鮑魚增添鮮味。另用低溫烹煮鮑魚，直至肉質軟嫩，以特製醬油、辛香料醃泡入味 ，品嘗時佐以冰涼生啤酒，讓人忘卻秋老虎的威力，午間用餐每人NT1180＋10％，晚餐NT1320＋10％。

秋蟹肥嫩，蟹膏鮮美，老饕不容錯過。「皇豪中餐廳」主廚特選1到1點2公斤重的大沙公，蟹螯以龍蝦高湯煨煮，增加肉質鮮甜，刨以黑松露片，增添特殊風味，搭配冬瓜，清爽入口，是少見料理手法，蟹身以沙茶醬大火快炒，撒上蔥段、薑去腥，加上葛粉條吸附大海的鮮甜，一蟹兩吃，大呼滿足。

「京樂日本料理」推出秋之味覺御膳，以油封章魚搭配秋柿、花山椒為華麗開場，星鰻、秋鮭、鮑魚、香魚為前菜，無肉不歡的可選擇日本和牛或是美國Prime牛小排，以涮煮或碳烤方式享用，送上栗子蒸飯佐以日本生蠔，秋季美味一次盡享。

《豪月中秋禮盒》精製六款料豐餡美廣式口味，有黑金松露干貝、椰皇鮮奶藏心、雙黃棗泥、蛋黃豆沙、核桃鳳梨、純淨豆蓉，風韻獨特，設計溫潤富饒典雅簡約，奢華送禮首選，每顆四兩重（150克），售價每盒NT 1580元，限量熱賣中。

「京心咖啡館」精選風味絕佳的氣泡酒、白酒，9月1日至9月30日每日下午6點至9點，供賓客無限暢飲，LVMH集團旗下的澳洲頂級氣泡酒Chandon及法國B＆G均有入選，每人NT1280＋10％。

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