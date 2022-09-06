「和牛47」推出秋雅、秋盛套餐，以秋季的森林意境為題，呈上海陸雙享的藝術烤宴。（乾杯集團提供）

「乾杯燒肉居酒屋」至11日前開賣「月下狂歡套餐」吃遍日澳美牛全餐。（乾杯集團提供）

中秋將近，各家燒肉店別出心裁搶攻烤肉商機，乾杯集團3大燒肉品牌「乾杯」、「老乾杯」、「和牛47」趁中秋前夕換新菜單，推出各式中秋烤宴。「乾杯超市」六款日本A5和牛燒肉禮盒熱銷達標，加碼推出晚鳥優惠與常溫禮盒回饋消費者。乾杯集團表示，台灣因疫情穩定，今年中秋聚餐需求熱絡，訂位已達8成滿，電商事業中秋禮盒業績相較去年已達翻倍成長，有望「烤」出新高佳績。

「乾杯燒肉居酒屋」將肉品升級為日本和牛、澳洲和牛、美國牛皆有提供的全新菜單，並於11日前推出「月下狂歡套餐」讓民眾吃遍日澳美牛全餐，包含主要使用A4以上日本和牛的鹽蔥醬牛五花、上等牛五花等，還有雞腿肉、柳葉魚、草蝦等共12款海陸烤物，同時祭出2大中秋活動，KANAPI GO CLUB會員點購中秋套餐，加購澳洲和牛現切莎朗芯牛排，贈送此次強勢回歸的「燒肉蛋糕」兌換劵，8日至11日慶中秋，於下午2點半後進場用餐、4點半前結帳離場，或晚間9點半後進場用餐，單杯酒水及軟性飲料皆有買3送1優惠。

「老乾杯」即起至11日推「星辰饗月」中秋和牛饗宴，獻上9款不同滋味的和牛享受，精選不同的和牛肉質口感，搭配專屬佐料調味而成，同時祭出主打新菜「日本和牛炸牛排三明治」享套餐加購優惠價620元，以炸至五分熟的日本和牛紐約客，夾入烤吐司中，抹上酸甜濃郁的特調松露醬汁，呈現外酥內嫩的好滋味。另推薦應景新菜「日本和牛薄切月見燒」，3分熟的薄切鞍下佐上特製月見醬，一顆顆金黃色蛋黃，有著「月見」賞月之意，在中秋享用特別應景，入口柔軟順滑、鹹甜的醬香十分迷人，售價1180元。

位於微風南山47樓、擁有高樓絕美景觀的「和牛47 - 和牛燒肉懷石」，隨著四季風情將燒肉變化出令人眼睛為之一亮的季節藝術料理，於1日起推出「秋雅套餐」及8日至11日中秋限定的「秋盛套餐」。此次饗宴以秋季的森林意境為視覺設計，呈上海陸雙享的藝術烤宴，由專人桌邊服務，依序享用名物、先付、一口椀、2道燒肉、牛排、鍋物、食事、甘味，共9道佳餚。

想居家團圓烤出高級餐廳感，「乾杯超市」因應中秋推出的六款「日本A5和牛燒肉禮盒」，自8月於蝦皮、Momo、Pinkoi、微風線上精品與乾杯超市、乾杯集團旗下餐廳門市開賣至今，廣受消費者好評熱銷，特別加碼推出「經典常溫禮盒」超值優惠價回饋消費者，集結乾杯角切牛舌咖哩3包、乾杯萬用燒肉醬、萬用調味料七味醬三款人氣商品，原價1360元，享免運優惠價999元，限量500份。同時於即日起至11日推出「正中秋加碼活動」，凡購買任一燒肉禮盒加贈乾杯燒肉醬1瓶、黑毛屋日本和牛兌換券，以及9月12日至18日「晚鳥優惠」，消費滿3000元折抵300元。