林襄2天前被PTT網友起底一系列學生時期的舊照，看的出來上圍不如現在豐滿，讓她飽受質疑，引起不少討論。如今又有網友發文稱她被粉絲敲碗起鬨「希望能跟SOD合作」，她的反應令人意外，讓人真的誤解可能會有合作機會，再度掀起正反兩極議論聲浪。

林襄日前PO出一張比基尼美照，開心跟大家宣布跟日本Playboy週刊合作，終於有了第一個日本作品，底下有粉絲起鬨開玩笑道：「希望可以跟SOD合作！」SOD是目前日本最知名AV片商，她沒有否認或拒絕，反而回了一個「眼冒愛心」的貼圖，意外反應引發熱議，有粉絲立刻留言阻止：「母湯！」

林襄PO文，引來網友熱議。(圖/林襄 IG)

林襄PO文，引來網友熱議。(圖/林襄 IG)

這篇留言被網友PO到Dcard討論，發文說：「應該只是單純不知道什麼是SOD吧？不過這樣亂留言不查也不太好吧。」有人跟著瞎起鬨希望合作，但也有人緩頰，「不是欸，到底要管多大啊」、「也可能她不知道那是什麼～所以只用一個表情符號」，也有網友透露林襄在直播中有被問及此事，她有解釋是隨便按個表情。

林襄PO文，引來網友熱議。(圖/林襄 IG)

林襄在昨(5)日迎來25歲，卻有網友以她高中舊照攻擊她有整型，對此她仍正面回應：「惡意的人很多，在我生日當天做了一些想傷害我的事，但我更相信世界是善良的，我也會努力做好自己的本分，勇敢向前走，散播歡樂散播愛，謝謝大家。」為自己陷入爭議風波發聲。