在印度班加羅爾舉辦的2022年U18亞青女籃賽，原本昨天（6日）就要進行的小組賽首日賽程，因為比賽場館大雨淹水未能開賽，直到今天中華隊才迎來首場賽事，上半場打完落後14分的中華隊，下半場賣力追擊，曾將分差縮小到4分，可惜第4節一開始又被日本一波猛攻拉開，終場中華隊77比90落敗。

中華隊身高184公分的蕭豫玟此役發揮身材優勢在籃下搶攻，以19投16中高命中率豪取39分，並抓下15記籃板，游沁樺、張聿嵐各贊助10分，游沁樺也有12記籃板。

中華隊首節曾領先對手，該結尾聲被超前，第2節也被日本打出單節32比19擴大領先，第3節張聿嵐、蕭豫玟帶動隊友反擊，該節曾追到60比64只剩1分差，可惜進入第4節日本隊兩記三分球氣勢再起，一波11比0攻勢再將差距拉開，中華隊努力追到70比77剩個位數分叉，仍無緣逆轉。

中華隊這次U18亞青女籃和日本、中國大陸、印尼同組，台北時間明天晚上6點15挑戰衛冕軍中國大陸，後天下午1點45分出戰印尼，分組龍頭可直接晉級4強。