凍齡男神林志穎7月駕駛特斯拉，發生嚴重自撞車禍，經一個多月手術和休養後，傷勢持續好轉中。日前林志穎親自發文報平安，並表示已出院返家，只是手術躺床讓他肌肉掉10公斤，目前僅剩53.7公斤，需慢慢調養復健。近日，各地歌迷為偶像辦祝福活動，有人因此收到林志穎回訊，透露他的近況很好。

林志穎的熱情粉絲團「穎友後援會」，為了心愛偶像不遺餘力，日前才自發集資送飲料，給助林志穎脫困的桃園工人，不僅如此，她們還在社群發起「集合亞洲各地穎迷作成的蒙太奇專輯照」的網路活動，數十張年代久遠的舊照片，五彩斑斕地集結在一張圖中，背後是粉絲對林志穎的關懷，因為希望他好好的。

對於這張別具紀念意義的祈福圖，穎友後援會在臉書寫下，背後代表的深層涵義「蒙太奇，是有意涵的時空人拼貼剪輯手法。橫掃亞洲旋風的不老偶像林志穎自車禍以來，亞洲各地的粉絲擔憂不已，唯一能做的就是祈禱和祝福，希望把所有的粉絲把無形的祈禱和祝福，集合成蒙太奇」，並自架網站開立募集照片專區。

另外，穎友後援會募集的照片寄送地點，包含台灣、香港、大陸，甚至遠至新加坡都有，因為粉絲都想等待他回來的一天，她們想說「每一單張照片傳達給小志的只有一個信念，那就是等著你，為你守候，給你勇氣能向前走，等著你陪我們數著星空，火熱的心緊緊相擁」；而林志穎雖然肌肉掉了10公斤，但他日前自信喊話會逐漸恢復，看到歌迷組成活動很開心，未來宣布會重回工作崗位。