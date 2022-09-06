台南市議員謝龍介偕同靈骨塔業者李瑞祥，指控2019年向南市府申請靈骨塔變更設置人遭卡關1年，指控台南市長黃偉哲索賄1000萬元，未料事後李瑞祥不但反遭到謝龍介提告行賄，對外宣稱自己是靈骨塔老闆實際老闆的李瑞祥，8月29日又遭台南地院裁准廢棄他擔任啟承建設臨時管理人資格，更扯的是，連掛在龍福寶塔上有蔡英文總統的匾額都是假冒，為此總統府還特並函文要求李撤下匾額。

據了解，2018年底，李瑞祥交給啟承建設董事長曾人傑一封由「謝添全」寄給李瑞祥的信，內有蔡英文的「總統印文」。李瑞祥向曾人傑宣稱這是蔡英文所贈，准予用於刻印懸掛於福龍寶塔匾額的印文。

總統府祕書長李大維發函指出，總統蔡英文並未核頒匾額給「楠西觀聖園（即福龍寶塔）」，要求下架。（圖／讀者提供）

曾人傑為此誤信李瑞祥，隨著李瑞祥找師傅製作匾額，掛在福龍寶塔大廳門上。而事後李瑞祥以代辦各種事務為名，開口向曾人傑索取各種費用，甚至在2019年10月透過李，向「謝添全」支付500萬元。

事後消息傳到總統府，府方收到檢舉有靈骨塔業者冒用總統蔡英文的印文製作匾額，今年8月23日由總統府祕書長李大維署名，發函給已改名為「楠西觀聖園」的「福龍寶塔」，要求拆除匾額，副本則寄給台南市政府。

根據總統府函文的主旨指出：「有關貴園懸掛『慎終追遠』匾額墨寶恐涉偽造情事，希冀自行拆除，請查照辦理。」說明欄進一步指出：「卷查本府檔案，並無該項匾額核頒紀錄；貴園所懸匾額誠有偽造之虞，為免民眾有所誤解請儘速撤除為荷，至紉高誼。」明白警告李瑞祥印文是偽造。

但李瑞祥蹭高階公務員不是只有冒用蔡英文印文這一樁，曾人傑因遭誣陷涉及偽造文書遭最高法院在2021年3月間判刑2年10月確定，隔月李瑞祥就跟有苦難言的曾人傑表示，可代向監察院提起救濟管道，透過監察院向法院調卷以發現真相，李瑞祥為取信於曾人傑，還出示監院高層重要幕僚名片及照片，要求支付200萬元費用。

根據《周刊王》，對此，李瑞祥受訪時全盤否認相關指控，強調他是合夥人、也是董事，聲請當公司臨時管理人合情合理，當初總統蔡英文准予使用印文做匾額也是真的。