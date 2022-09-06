基隆市文化局將於9月8日起，在太平青鳥書店舉辦攝影展，讓民眾能看到不同視角的基隆方方面面。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

基隆市文化局6日表示，將與金鼎獎得獎團隊探照文化合作，於9月8日至11日中秋連假期間，在太平青鳥書店規畫快閃攝影展，並邀請攝影師舉辦座談會，讓民眾能夠透過攝影作品重新觀察認識基隆這座城市，並為九月底即將登陸上岸的《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》一書提前暖身。

基隆市文化局長陳靜萍表示，這次改變以往以文學集的呈現手法，轉以攝影圖像的文學表現，紀錄呈現基隆城市之美，打造出與以往全然不同的城市閱讀視角。本次攝影展的作品，以大基隆為範疇，從城市到郊區，市區到港區，上山且出海，宏觀又近觀，想盡辦法深入常人無法進入的區域，捕捉各個角落的城市風景；除了一般常見的景緻外，甚至進入港務局管轄的限制港區，拍攝到許多一般民眾難以見到的精彩影像畫面。

陳靜萍說，為了這次攝影展及新書，歷經一年以上的籌備時間，帶領4位風格不同的專業攝影師共同採集拍攝。從上萬張精彩攝影作品中，精選近150張影像後，集結成冊並出版《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》一書，書中以人情、地景、紀事、物件、生態五個主題編排，收錄基隆不同角度的城市瞬間，並記錄了基隆的城市蛻變。限量700本，預計於9月底出版並舉辦新書發表會，本次的攝影展率先展出書內的精選照片，讓市民先睹為快。

陳靜萍認為，基隆市文化局這幾年出版許多膾炙人手的專書，包含由魚夫老師在地採集出版的《雨的布魯斯：咱的基隆好生活，臺灣頭巷內底的故事》，以繪本形式呈現基隆多元族群的《誰來基隆》系列繪本，以及邀請多位作者共同參與的《在基隆：城、海、山與未來》。這次首度轉換過去的文字閱讀形式，改以圖像化方式出版文學攝影集，同時經過與李明璁老師的多次討論，刻意讓書中沒有過多的文字詮釋，希望帶給讀者凝視影像所帶來最純粹的感受。