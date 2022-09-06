好市多推車被誤推的事層出不窮，沒想到還有人故意把推車劫走。一名女網友5日晚上8點多在好市多幸運搶到架上僅剩一包的烤雞腿，但逛完一圈賣場，發現暫放在走道手推車竟整台消失，詢問賣場人員也找不到，才知推車被人偷走，特地來買的最後一包雞腿也飛了。

這名女網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」指出，為了買熱食區的8隻裝烤雞腿，她在5日晚上8點專程跑去好市多北屯店搶購，抵達時架上剛好剩兩包，被她與另一名顧客拿走，為了方便繼續逛賣場，她先把推車暫放旁邊走道角落，沒想到逛一圈回來時，推車竟不翼而飛。

原PO說道，特地來趟好市多買雞腿，結果推車不見，好不容易搶到的烤雞腿也沒了，等於白跑一趟，覺得好氣又好笑，「這種奇葩事竟然發生在我身上，我相信你一定是看到我的雞腿才劫我的車。希望你吃上我最後一包雞腿，你一定要好好吃，要吃出感情，吃得津津有味，不要浪費，祝福你。」

對此，網友們看了原PO的遭遇都很有感，不少人都有相同經驗，「別說推車上有東西，上次走到服飾區看一下衣服，一轉頭我的推車不見了，空的耶！早知道就把小孩放在上面」、「怪事年年有！今年特別多」、「老實說這還好，如果車上有藥局已結帳商品心裡會更氣」、「我也有遇過正在選購我推車上物品的太太…」、「我上次也被拿走棉被，超扯」。