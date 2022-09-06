健喬（4114）在傳統製藥業淡季中，受惠重磅藥（Blockbuster）Urief（優列扶）及愛克痰持續提高市佔率，帶動8月營收以3.73億創下歷史第三高，交出月增5％，年增44％佳績。

累計前八月營收27.53億，年成長35％。

健喬表示，8月營收維持高度增長，主要是靠兩個重磅藥Urief（優列扶）及愛克痰，該兩產品已占整體近25％營收。

除此之外，子公司中，主攻自費市場的優良生醫，8月靠著金吉胃福適等代理產品及速立壯、維體康等OTC產品一舉衝高營收，相較由優良化學產銷分割前營運實體的去年同期營收成長了50％，儼然已成為母公司健喬在處方市場以外的新成長動能。

健喬表示，面對全球各國政府壓縮健保支出的環境，該公司以專注於市場行銷與銷售導向的經營模式，在Specialty Pharma（專業製藥）的策略方向指引下，不斷在利基市場強化自己專業領域的成長，逐步開花結果，成為持續掌握成長趨勢的新主流。