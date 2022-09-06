群光8月營收為102.62億元，與上月一樣維持在高檔、微減0.39％，創下同期新高紀錄，並較去年同期跳升19％，為今年第四次單月營收突破百億元。群光表示，在四川限電的狀態下，8月份仍能維持高檔，顯示非PC產品需求強勁。累計前八月營收為780.49億元，為歷年最佳，年增15％。

群光表示，8月營收主要由AI影像產品帶動，使得整體影像營收大漲超過四成。法人表示，群光非PC營收比重佔55％，且上半年已成長超過三成，因此今年筆電市場雖然面臨修正，但群光的AI影像產品，受惠於客戶需求未減，並且半導體IC料況舒緩以及泰國產能順利配合，成為今年營收成長的最大動力。

群光AI影像產品自9月份起，將陸續迎來新機種，例如數款智慧家庭的室內與室外IP Cam以及智慧門鈴、類數位單眼的高階webcam，加計其他應用領域的產品，例如車用產品等，將近有10個新機種預計在下半年量產。

法人認為，群光AI影像產品今年新品齊發，目前的產品組合十分多元，除智慧家庭外，車用產品、視訊會議系統、商用監測系統、醫療用影像產品、寶寶攝影機均大幅提升影像產品的附加價值。法人看好群光第三季營收將有機會創下歷史新高紀錄，全年影像產品成長將達二成以上，2022年營收優於去年，再度突破千億大關。