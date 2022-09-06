日系豪華車品牌INFINITI總代理裕日車(2227)宣布，全新日系極致七人座休旅THE ALL-NEW INFINITI QX60周二正式上市，以日系極致工藝精神，征服全家人的心。全新QX60以靈活的車內空間運用，搭載守護安全的ProPILOT智慧駕駛輔助科技，同時擁有雍容大度的外型及兼具科技與藝術的高質感內裝，並以行穩藏勁的VQ35缸內直噴V6引擎。

THE ALL-NEW INFINITI QX60自2022年8月3日預售接單以來，消費者反應熱烈，累計接單已超過百張，將於9月起陸續交車，為感謝廣大車迷對全新QX60的肯定與支持，僅管持續受晶片短缺與新台幣貶值，及新車進口成本上漲影響，INFINITI TAIWAN仍希望以最超值的售價回饋消費者，特別向原廠爭取風尚款建議售價不調漲，維持預售價格265萬元；旗艦款更較預售優惠1萬元，建議售價279萬元，並可升級選配20萬元的Autograph極致六人座套件。

在接單狀況超乎預期下，部分車規車色已開始缺車，裕日車總經理蔡文榮表示，今年進口車面臨挑戰，但公司以人為本、以顧客為中心，持續深耕台灣市場，INFINITI自從1997年進入台灣市場以來，今年已經邁入25年，公司特別引進QX60七人休旅，結合日系工藝美學，加上智慧駕駛輔助科技，有三大特點，專於美、嘆於境、信於智，未來公司也可望將持續引進新車。

嘆於境，盡享極致空間，THE ALL-NEW INFINITI QX60秉持以人為本的極致日式設計精神，使空間運用更顯靈活有餘，包含大面積全景天窗，將陽光、星空與美景盡收眼底；劇院式座椅設計為後排乘客創造前所未有的開闊視野，第二排座椅一鍵式彈性收移功能讓第三排乘客上下車時更顯從容與優雅。車室裝配頂級BOSE Performance 16具揚聲器音響系統，創造宛如行動音樂廳的聽覺饗宴；全車更貼心配備多達7個USB充電埠，滿足所有乘客的充電需求，讓娛樂不斷電。

信於智，感受智行安全，THE ALL-NEW INFINITI QX60搭載ProPILOT智慧駕駛輔助科技，提供Level 2輔助駕駛功能，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、LKA車道維持輔助系統、BSI盲點側撞預防系統、LDP車道偏移預防系統及10.8吋HUD資訊投影顯示等，透過以人為本的輔助系統建構主動安全防護，預想行駛時的各種狀況，全面預防行車過程中的潛在危險，全車更配備10具輔助氣囊及高剛性車體結構，守護全家人的行車及乘坐安全。

專於美，坐擁豪華體驗，THE ALL-NEW INFINITI QX60以極致日式美學雕塑兼具流線動感與典雅大器的車身線條，搭配LED數位琴鍵頭燈與雙弓式水箱護罩攫取眾人目光，湧浪式車身設計與懸浮式車頂更創造前衛視覺美感。大面積皮革包覆的內裝透過不同材質的層層堆疊，展現前所未有的豪華質感。雙前座更擁有舒壓按摩椅附通風電熱功能，3種舒壓按摩模式，讓乘坐者將生活中的壓力完全釋放。

THE ALL-NEW INFINITI QX60搭載連續14年獲得WardsAuto十大最佳引擎VQ35缸內直噴V6引擎，可輸出295hp最大馬力及366Nm強勁扭力，即使七人滿座也能感受全新QX60所帶來的充沛動力與平穩舒適的駕馭及乘坐體驗。全新9速手自排變速箱，以綿密齒比的檔位設定讓動力輸出更加平順，更標配智慧型四輪傳動系統，主動監測並調整四輪的動力分配，確保穩定操控與絕佳循跡性。