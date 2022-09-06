「泌尿上皮癌」是指發生在腎盂、輸尿管或膀胱上皮增生的腫瘤，國際間發生率約10％，但在台灣卻高達30％，且每年以近4000人的速度不斷增加。然而傳統化療治療效果有限，不僅存活率偏低，還會縮短病患的無病存活期，但隨著免疫療法的推陳出新，已能有效延長無病存活期長達2年，造福病友。

台北榮民總醫院泌尿部一般泌尿科主任張延驊表示，泌尿上皮癌的成因與環境息息相關，發生率是男多於女，且以70歲以上的居多，其中抽菸會增加二至六倍的風險，其他如中藥材馬兜鈴酸、重金屬砷、染料、印刷等化學藥劑都是罹癌原因。

張延驊指出，在台灣發生於上泌尿道的泌尿上皮癌比例約30％，比國外的10％發生率高出許多，且以女性居多，推測與國人較常攝取中藥材馬兜鈴酸有關，但患者若僅接受手術治療，無疾病存活期較短，之後還是得面對免疫藥物或化學治療，影響生活品質。

但隨著癌症免疫藥物不斷突破，現在免疫療法已逐步提高用於早期癌症的比率，張延驊說，根據臨床研究證實，透過免疫藥物及早介入，泌尿上皮癌病患的無疾病存活期可望長達2年，對照組則為14個月，等於是增加一倍的無疾病存活期。

除泌尿上皮癌之外，免疫療法也廣泛運用於各項晚期癌症，近期台北榮總也投入食道癌研究，針對亞洲人易罹患的鱗狀細胞食道癌，用免疫輔助療法觀察無疾病存活期的變化，發現在術後適時搭配免疫療法，無疾病的存活中位數可延長至2.5年。

台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科醫師洪逸平說，除無疾病存活中位數增加，臨床也證實用免疫治療有機會減少近3成的遠端轉移風險，提高病患生活品質，只可惜食道癌、泌尿上皮癌目前健保都還未開放免疫療法給付，儘管療效不錯，但能負擔的病患並不多。