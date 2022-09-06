新店國小校長許德田獲選為今年新北市特殊優良教師，同時也榮獲教育部師鐸獎的殊榮，接受新北市長侯友宜表揚。（陳慰慈攝）

新北市教育局今（6）日舉辦「新北市111年度優良教師暨教保服務績優人員表揚典禮」，其中新店國小校長許德田獲選為今年新北市特殊優良教師，同時也榮獲教育部師鐸獎的殊榮，秉持「專業」與「熱情」，許德田投入教育工作33年，擔任校長15年期間帶領教師、行政及家長持續專業學習，以確保學生獲得最高品質的學習。

今年共有2521位獲資深優良教師、39位獲特殊優良教師、20位獲優良特教人員20位、50位獲資深及績優教保人員50位，共2630人，今有191位教師代表到場，接受新北市長侯友宜表揚。

侯友宜表示，教育是希望工程，學校是實現希望的場域，這2年疫情不斷，特別感謝所有老師在教育崗位上悉心奉獻，無懼疫情影響，關心孩子健康與學習，堅持教育品質，讓所有的教育工作都盡善盡美，祝福所有老師在教育場域中持續有著亮眼的表現，構築孩子堅實的希望工程，為新北教育再創新局！

服務屆滿40年的民義國小老師謝芳芳，是資深優良教師代表，曾於2017年榮獲杏壇芬芳獎。她表示，「你的一隅，你當照亮」，是自己秉持的教育信念，她認為教育者如燃燒的蠟燭，用光和熱，溫暖學生的心靈，指引照亮學生的道路，自己會永保教育熱情，耐心陪伴孩子成長，讓民義國小的弱勢學生及家庭都感受到溫暖的照顧與關懷。

優良特教人員代表安康高中校長謝順榮表示，教育是一份承先啟後、繼往開來的工作，老師們肩負定位未來社會樣態的神聖責任，而特教工作擔任了補足普通教育未盡事宜的任務，讓社會中心智或身心弱勢族群得到充分協助，墊高他們的立足點，讓他們在與我們同處的社會中生活得更好。

思賢國小附幼主任高櫻芷，帶領團隊多次獲得新北市「幼教之光」及「教學卓越」獎項，也規畫完成新北市首座學前程式教育資源中心，因此獲得績優教保服務人員榮耀肯定。她認為，愈小的樹林愈需要特別的栽培，愈小的幼兒愈需要教育，她不斷學習及精進，始終堅持保有教育的熱情，讓幼兒充滿活力與創意。

教育局長張明文表示，新北市投入許多心力及資源，建立完整優質教育系統，打造頂尖教育環境，讓新北教師能盡情在專業領域發揮，讓新北學子更幸福、新北教育更美好，並因應疫情改善全市學校資訊設備，優化教育環境。