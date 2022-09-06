本周即將迎來3天中秋連假，不少人都好奇自己這段時間運勢如何，對此塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，生肖屬猴、蛇、馬、牛者中秋前後好運翻漲，不僅事業、財運高升，還有貴人相伴，尤其生肖牛在貴人的牽線下，事業水漲船高，有望賺得一筆豐厚獎金。

第四名丶生肖猴

中秋前後，「天解」吉星拱照，代表貴人相伴，遇到困境能化險為夷、馬到成功。你的事業運如日中天，無論是想要自己創業或是跳槽都很有利。工作上主管或同事都是你的貴人，會在你遇到瓶頸的時候給予幫助，只要你穩紮穩打的做事，就一定有所收獲。另外可以多參加公司聚會，會有人引薦貴人給你，讓你的運勢有更強勁的發展。

第三名丶生肖蛇

中秋前後，在吉星「太陰」拱照下，桃花大開丶姻緣大好，單身者可以在中秋節當天向太陰娘娘奉茶，祈求桃花降臨；已婚者可以向月亮娘娘祈求婚姻幸福；有伴者會得到雙方家長丶親友的祝福，感情一路順暢。可以試著在穿衣風格丶髮型丶妝容上換些新意，做些讓自己開心的改變，展現自信美，提高自信心，無形中自然能吸引追求者的目光，專屬你的幸福就會更快地降臨。

第二名丶生肖馬

中秋前後，將星護體、三台臨照，現在就是最適合改變的時機。你現在可能想轉換跑道，卻又對未來感到迷惘，不知道離職後下一條路該怎麼走，或是該往哪裡前進，但這不該是阻礙你前進的絆腳石，而是開始計劃未來的時刻。你需要把自己的未來計劃表拿出來修改一下，該進修丶該考證照就去執行，別繼續留在原地，白白浪費這次轉職的好機會。

第一名丶生肖牛

中秋前後，一波貴人運勢來襲，使你的事業水漲船高，在公司更有底氣，甚至受到主管青睞，被賦予重大任務，而你也能在期限內完美達成目標。雖然這些日子你會辛苦一點，可能需要常常加班，或犧牲假日陪伴家人、伴侶的時間，來完成這次的任務，但等到工作結束，大筆豐厚獎金入袋，這一刻你會發現一切的努力與付出都是值得的。