台幣匯率貶到30.599元的近三年來新低點，對此不僅匯銀人士認為之後還有得貶，不具名的金融業高層對此指出，最主要是美國現在處於「三強」狀態，使美國聯準會之後能以更強的力道來升息打通膨，因此台美利差未來若持續擴大，台幣一定會續貶。

目前台幣貶值價位的最低點，外界已認為會貶破31元，例如，外媒彭博則指出會貶到31.5元。不過相較於外媒認為，台幣貶值的壓力是來自於晶片的下行，以及台灣出口放緩，反而這位金融業高層認為，美國現在處於「三強」狀態，才是台幣匯率續貶的主因，因為台灣央行升息的幅度，一定不會等同於美國的腳步。

一家指標大型金控內部也評估，按常理說，在高通膨脹的環境下，出現嚴重經濟衰退、及失業狀態一直是過去歷史上的常態，但美國的失業率近幾個月來卻持續創下「新」低，這對於向來把失業及就業問題放在第一位的民主黨政府而言，等於給了能放手一搏透過大舉升息來打擊通膨的機會，也讓每每民主黨政府想要升息打通膨時，卻經常受制於經濟衰退或失業率升高這些窘境及包袱等於已全部拿掉，因此未來聯準會升息力道一定加大。

這位不具名的金融業高層則指出，美國的「三強」狀態：「現在是經濟強、就業強，然後美元也強勢！」其中在經濟表現上，最明顯的是8月所公布的最新PMI指數，美國表現遠優於其他的國家，同時更因為與海外製造業的經濟差距擴大，而不斷推升美元指數上漲；此外，美國8月的ISM製造業指數仍維持在52.8，表現優於市場原先預期的52，主要即來自於就業與新訂單指數的反彈所帶動。

對於「雙率」變化，高層認為，比起利率，匯率反而是最後的「結果」，因為兩個國家升息幅度不同，自然利差擴大，就會引發資金的外流，接下來匯率就會貶值，這位金融業高層更形容：「匯率只是利率的『影子』，沒有自己的命運。」

至於中國或是土耳其反其道而行，美國升息，這2個國家降息，尤其是中國，接下來人民幣匯價走勢如何？對此大型金控內部則評估認為，由於中國是外匯管制國家，並非自由市場資金可自由進出移動，因此，不能只以降息來論斷人民幣匯率將劇烈貶值，還必須要觀察中國其他的政策管制動向。