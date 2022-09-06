支持地方共榮、長者關懷，台塑企業暨王詹樣基金會自2020年起捐贈雲林縣政府推動長青食堂計劃所需設備經費，2020年至2022年共計捐贈3,000萬元，預計可幫助150處長青食堂購置相關 設施設備。

此外，台塑企業暨王詹樣基金會更進一步與雲林縣政府合作，擴大照顧雲林鄉親。除捐贈「國一女生接種9價HPV疫苗」採購疫苗經費及「0～2歲祖孫托育」計畫的經費；2019年起捐贈「營養午餐食材經費」，將食材經費提升至全國平均金額（23.8元提升至30.9元），以每週加菜兩次及優先採用在地食材方式，讓雲林學子可享用營養健康且豐盛的午餐。前述四項社福計畫，至今合計捐贈金額逾4.5億元。

台塑企業表示，雲林縣政府推動長青食堂計畫，讓長者能夠享用均衡午餐，並在食堂內跟親友分享生活，是社區相當重要的生活關懷機制。台塑企業總裁、王詹樣基金會董事長王文淵知悉此計畫後，決定參與支持。

這兩年因疫情干擾，長者無法像往常一樣，在食堂內享用健康美味的餐食，僅能將飯菜外帶回家，需要自備餐袋也造成長者的不便。 因此台塑企業暨王詹樣基金會與縣長及縣府團隊攜手合作，製作精美的餐袋讓長者使用。

為支援社會關懷、互助能量，台塑企業王文淵總裁還透過基金會、公益信託及企業資源，在雲林縣推動包含雲二監推動的「彩虹計畫」與「向陽計畫」以及「台西麥寮獨居老人 送餐關懷」、「愛心營養早餐」、「低收入戶三節關懷慰問」、「民眾急難 救助」、「麥寮台西清寒優秀子弟獎學金」、「老人住宅改善」、「早期療育社區據點」、「樂齡健康活力中心」、「臺灣特色文化發展計畫」等計畫，讓需要幫助的人得到最有效的幫助。