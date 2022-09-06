番路鄉農會總幹事趙幸芳今特地前往蘇彥璋經營的「璟隆咖啡莊園」貼紅榜道賀。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蘇彥璋強調精品咖啡豆的果實成熟度一定需達到偏紫色才能採收，尤其堅持人力採收。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蘇彥璋把父親贈送的農地朝多角化轉型發展，經營起「璟隆咖啡景觀民宿」。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

路鄉農會總幹事趙幸芳品嘗蘇彥璋的手沖咖啡，讚不絕口。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在台18線隙頂一帶種植咖啡豆的蘇彥璋是茶農第3代，大三時父親送他4分地自由發揮，念嘉義大學園藝系的他，決定投入咖啡豆栽植，為精進技術，他靠著參賽比賽練功、提升技能，連續2年在咖啡競賽得獎，今年更以黑馬之姿一舉榮獲2022第2屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全台冠軍。

被喻為阿里山咖啡後起新秀的蘇彥璋，父親蘇敏郎是2代茶農，蘇彥璋自幼耳濡目染，協助父親採茶、製茶，2017年還在念嘉大園藝系時，父親送他一塊4分農地，經評估阿里山有氣候優勢，高海拔咖啡有高經濟價值後，決定把父親贈送的農地朝多角化轉型發展。

除原有的茶產業，蘇彥璋在農地種起咖啡，也開起景觀民宿、賣餐飲等等，目前「璟隆咖啡景觀民宿」已成為遊客悠遊隙頂時，有機會歇腳、賞景品嘗好茶、高山咖啡的好去處。

靠園藝系打下的基礎，蘇彥璋選定以藝伎、SL34為主要栽種品種，重視咖啡田間管理的他，強調精品咖啡豆的果實成熟度一定需達到偏紫色才能採收，尤其堅持人力採收，為強化栽植水準，蘇彥璋開始對外參賽，日前獲2022第2屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」冠軍，番路鄉農會總幹事趙幸芳今特地前往蘇彥璋經營的「璟隆咖啡莊園」貼紅榜道賀。

趙幸芳說，蘇彥璋從一個不懂咖啡的門外漢到一舉拿下全台冠軍，靠的是從小練就的硬實力與對咖啡的熱愛，難能可貴的是，他總把失敗當吃補，在每一次挫敗中檢討修正，這次獲獎可喜可賀，也鼓勵番路更多青年農民加入青農聯誼會，彼此相互鼓勵，一同成長，農會也會陪伴左右。