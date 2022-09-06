坐在輪椅上的劉立凱是多重障礙的腦麻生，但不以自身障礙為障礙，不斷創作畫出豐富的人生。(協會提供)

患有多重障礙的腦麻生劉立凱，因緣際會參加教育部與台灣畫圈圈協會舉辦的大專生身障生藝術夏令營，就此開啟他的藝術創作之路，近來舉辦「幻想的樂章」個展；台灣國際職業婦女協會大台中分會6日捐贈贊助金給台灣畫圈圈關懷協會，盼幫助更多與劉立凱相似的身心障礙學生發掘自我亮點。

提到劉立凱的狀況，台灣畫圈圈藝術關懷協會理事長林淑華說，劉立凱是多重障礙腦麻，有次參加大專身障生藝術夏令營活動，遇到在台灣師範大學及台中教育大學美術系任教的她，經引領後，走上了藝術創作之路。

林淑華說，劉立凱因手部肌肉動作受限，創作時難度高，但他用毅力及堅持不斷挑戰自我；他真正執筆作畫的時間僅3年，但其筆觸線條越來越成熟，用色也益發鮮豔明亮，畫作裡醞含了豐富的故事性。

林淑華強調，身障生在肢體方面各有不同程度的限制，但不見得要把障礙當成障礙，若能內心充滿強大的毅力與堅持，也能揮灑出自己的一片天空；為幫助更多身心障礙大專生發掘自身的藝術潛能，台灣畫圈圈藝術關懷協會透過技術引導、激發大專身障生創作量能，並將其作品與國外團體交流，將身障弱勢人才推薦到國際舞台。

而為達到拋磚引玉的效果，台灣國際職業婦女協會大台中分會特別捐贈8萬8000元給畫圈圈協會，幫助更多的身障生開啟藝術創作之路，也推行弱勢族群教育平權。