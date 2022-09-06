近期全球金融市場仍持續籠罩在通膨壓力、主要央行鷹派態度等干擾，維持波動頻頻，全球股市表現漲跌互見，進一步觀察，近三個月以印度股市表現最佳，Sensex指數累積漲幅近6％，連帶所有海外股票基金中，同期間也以印度股票基金表現最為亮眼，一舉攻佔前六強。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，近一個月印度股市持續走高，主因通膨擔憂稍有緩解，不僅美國通膨預期有所滑落，印度自身的通膨數據也已連續三個月回落，進一步支持印度股市表現。從經濟數據來看，印度8月製造業PMI數據微幅下滑至56.2，但仍維持在50以上，且已經連續14個月呈現擴張，新訂單指數上升至近9個月高點，商業預期也在8月有明顯改善，整體製造業景氣仍保持強勁。

企業獲利方面，根據印度企業發布的展望，在成本壓力逐漸緩解下，下一季利潤率可望改善，並預期在明後年獲利年增率，仍可望有雙位數水準，企業獲利增長動能依舊穩健，在基本面與獲利面的支持下，仍可望給予印度股市正面發展助力。

林光佑指出，投資布局方面，短期來看仍須關注通膨數據變化，及9月下旬美國聯準會（Fed）利率決策會議結果公布前後，市況波動難免，但中長期因印度的結構性增長仍保持強勁，建議逢低仍可承接布局。產業關注具有政策加持的工業基建類股、逢消費旺季且疫後復甦的耐久財消費股，及具剛性需求支撐的房地產股表現。