台南知名美食「阿堂鹹粥」近日因為漲價引發網路熱議，昨天有網友爆料，到阿堂鹹粥消費店家沒有主動開發票，一查才知道「不主動給發票是他們的陋習」，喊話國稅局應該處理。對此國稅局回應，已接獲民眾檢舉，後續將依相關規定處理，若違規3次以上就會勒令停業，最重將祭出停業6個月的處分。

阿堂鹹粥9個月內兩度漲價，引發網路熱議，不過有PTT網友爆料，上個月消費時店家未開立發票，事後發現阿堂鹹粥多年前就被核定開發票，卻常常等到客人要求才會開，「原來不主動給發票是他們的陋習」。

針對漏開發票一事，阿堂鹹粥二代老闆張春堂表示，「就只有我一個在開而已，誰在開發票？心裡會不服，一定會不服啊，為什麼只有我？」財稅局南區國稅局副局長謝慧美說明，目前已接獲民眾檢舉，查證後若屬實將要求補稅，依法違規3次以上將勒令停業，最重可要求停業6個月。

對此，許多網友紛紛回應，「要稽查還先通知，真是暖」、「又不是小孩子做錯事被罰在那邊吵為什麼只罰我」、「你最敢當然先查你」。