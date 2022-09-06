高雄市交通局公布連假第2日高雄市內熱門景點車流概況。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市交通局公布連假第3日高雄市內熱門景點車流概況。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

中秋3天連假將至，從9日起至11日，會有不少民眾趁這段期間出遊。高雄市交通局預期市區幹道於連假開始前一日午後至第一日上午將出現返鄉及出遊車流，熱門景點如駁二、西子灣及大型購物百貨則於連假第2日人車最多，呼籲市民們提前做好出遊規畫，才不會難得連假塞在車陣中，敗興而歸。

交通局表示，根據路段中車輛偵測器所偵測車流量資料，連假期間也適逢高雄田寮月世界熱氣球節活，周邊預計將出現明顯車潮，為確保旅途順暢，請市民提前了解各地路況，並作好出遊規畫。

交通局公布高雄市各景點的熱門旅遊時段分佈如：駁二、西子灣及旗津：每日下午4時至9時；旗山、美濃等郊區景點：車流多於每日上午11至12時進入、下午4時至6時回程；高市區大巨蛋、夢時代、義享天地、義大購物中心等大型購物百貨：每日下午3時至7時會有大量車流。

另外交通局也公布高速公路周邊幹道車多時段分佈，東向往國道於每日上午10時至12時以及下午3時至6時都有車流多現象；西向往市區則是每日12時至19時。

交通局強調，提醒民眾連假期間出遊務必了解各項交通疏導措施，並建議避開易壅塞路段及時段，行駛途中收聽廣播、注意道路上電子看板，也歡迎利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」掌握即時路況與公共運輸資訊。