有感於時下民眾埋首工作與柴米油鹽醬醋茶日常，對政治普遍冷感，台南新芽今天公布耗時9個月建置「台南市議會觀測站」，客觀摘要呈現議員質詢內容，降低民眾進入公共政策討論的門檻，年底大選前也將邀專家學者檢視市長、市議員參選人政見，提供民眾參考。

年底大選在即，台南新芽祕書長蘇淋齊表示，台南市議會觀測站的建置是為了降低公民參與地方政治的門檻，落實「質詢看得見、民主更穩健」，目前網站已呈現第三屆市議員前五會期質詢內容，10月將更新至第六會期，第七會期年底也會上架。

他說，雖也有其他公民團體投入議會監督，但台南新芽比起出席率、質詢次數等量化資料，更加關注在議員質詢與問政內容，期待台南市議員問政能更有質量，且不做過多評論，只客觀呈現質詢問政內容，讓民眾一目了然，不要覺得公共事務很艱澀、難以親近。

伊甸社會福利基金會台南區區長張盟宜指出，從質詢可見議員普遍關注社福領域如育兒津貼、公幼、家暴防治、老人長照等，而社福議題最受關注的則集中在社會住宅，多數議員認為社宅有助減輕青年租屋壓力，卻少見提及社宅對弱勢家庭的重要性。

她也提到，近期被關注的焦點是老人健保議題，但老人健保補助除了未設排富條款，也沒有提及該筆預算將對台南社福預算產生排擠效應，希望議員能持續關心。