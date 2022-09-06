南韓「韓劇女王」女星朴信惠，與同為演員的崔泰俊交往2年4個月，今年1月宣布結婚的同時也公布懷上寶寶的好消息，這雙重喜訊令粉絲們高興不已，而在今年5月朴信惠產下1子，母子均安，產後專心投入家庭而鮮少露面的她，昨（4）日首次曬出全身照，絕佳狀態曝光，再次引起網友熱議。

朴信惠在IG上PO出一系列的照片中，只見她穿著米白色連身褲，下身搭配鮮黃色的帆布鞋，肩上背著小巧精緻的隨身包，休閒又時尚的裝扮，完全看不出當媽媽了，她似乎非常專注欣賞作品，顯然沒有注意到自己的背影已經被捕捉，照片雖然沒有曝光正面模樣，但她露出一雙纖細的雙腿，仍意外成了不少網友討論的焦點。

她的貼文一發布，迅速獲得60萬個讚，網友也紛紛留言讚賞：「這樣子不像生過孩子」、「就算只有背影也好美」、「這腿不科學，好瘦」，許多粉絲更紛紛表示，「好想再看到朴信惠復出！」、「終於等到信惠了，還是好美」外界依然關注可見朴信惠的近況。

產後超過3個月的朴信惠不急著復工，據韓媒報導透露，她希望能夠親自帶小孩，不錯過孩子的成長時光，而她仍時不時透過社群平台與粉絲互動，分享插花、家中貓咪及自拍等照片，相當寵粉。