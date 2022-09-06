藝人楊丞琳日前在大陸節目上脫口說「吃海鮮是奢侈的在那」，疑指在台灣吃海鮮不是一般人能負擔的，引發各界熱烈討論。律師李怡貞在臉書曬出大啖海鮮的照片，表示每到用餐時間，手抓海鮮餐廳總是爆滿，吃太慢還會遭到白眼，笑說「原來台人普遍都如此日日夜夜的奢侈，深怕再也品嚐不到這樣的稀物珍品」。

李怡貞今日在臉書粉絲專頁發文，開頭就狂酸：「在台灣吃海鮮實在是『奢侈』至極」，她表示，日前和友人相約去手抓海鮮餐廳時，熱門用餐時段幾乎一位難求，吃完一桶海鮮後更毫不猶豫地繼續點下一桶，因為用餐時間一到，服務人員會馬上提醒客戶離席，希望趕緊消化餐廳外候位的人潮。

李怡貞開玩笑地說，「我實在憤怒，這麼奢侈的餐點怎麼一堆人排隊等著要吃？多坐一分鐘都不行？」她觀察，現場的客戶並非富有的皇親國戚，多半是穿著吊嘎、夾腳拖，以及頭髮夾鯊魚夾的人們，「怒狠狠地瞪著我們，用飢餓的眼神要我們儘速離開」。

文末李怡貞諷刺地說：「原來全台灣民眾普遍都如此日日夜夜的奢侈，一定是深怕這輩子再也吃不到這樣的稀物珍品」。

貼文曝光引起網友熱議，紛紛留言，「我家吃海鮮，吃到我公公痛風，醫師說要節制不能吃太多」、「我爸吃泡麵配烏魚子…超窮的」、「我家住漁港旁，三台冰箱可憐到只冰海鮮」，不過也有許多網友替楊丞琳緩頰：「對很多窮人來說，這個確實奢侈」、「藝人真的可憐，就算不是那個意思也很難反駁」、「楊丞琳應該是說小時候回憶，負債吃海鮮很奢侈」。