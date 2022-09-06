全球車用晶片過去短缺問題嚴重，台積電執行長魏哲家曾透露，有高層向台積電急討25片晶圓，讓他相當傻眼，因為公司接單至少2.5萬片起跳。不過目前晶片供需緊繃情況已明顯改善，根據日經新聞報導，全球4大車用晶片廠包括瑞薩電子、英飛凌、恩智浦、意法半導體等庫存已回復至新冠疫情前水準，車廠有望逐步恢復生產。

報導指出，上述4家車廠2022年4~6月期間庫存週轉月數平均為3.48個月，幾乎等同於2019年的年平均值3.51個月，顯示持續近兩年的晶片供需緊繃情況已改善。

報導提到，在新冠肺炎疫情剛爆發時，2020年4~6月車廠庫存週轉月數膨脹至3.9個月，2020年後半因全球晶片短缺，2021年1~3月庫存週轉月數減少至2.85個月，嚴重衝擊車廠的生產。

報導指出，晶片供需緊繃情況改善，但對各家晶片廠來說，庫存恐成為壓力，因為一旦供給過剩、恐讓交易條件惡化。

針對晶片市況，福斯財務長Arno Antlitz曾在7月底時表示，下半年晶片供應短缺問題有望趨緩。

台積電執行長魏哲家過去曾透露，晶片短缺問題變嚴重後，「汽車業高層打電話給他，表現得像他最好的朋友。」甚至有汽車製造商高層打來說急需25片晶圓，但台積電接單往往是2.5萬片起跳，「難怪對方（那位高層）得不到支援」。