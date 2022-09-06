國際財經雜誌（ITR）日前公布2022年亞太區評比名單，KPMG安侯建業獲頒「年度最佳稅務服務事務所」，並蟬聯兩屆「最佳稅務爭議解決服務事務所」獎項。

本次獲獎的稅務案件分別由KPMG安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫、執行副總謝昌君、執業會計師陳志愷以及執業會計師黃彥賓的團隊完成。

KPMG安侯建業指出，KPMG台灣所今年於亞太地區與國家受到廣泛的肯定，不僅榮獲21個獎項，除了台灣所的「年度最佳稅務服務事務所」、「最佳稅務爭議解決服務事務所」，亞太區更獲得四大獎項的肯定，分別是「年度最佳稅務服務事務所」、「年度最佳稅務交易事務所」、「年度最佳稅務制度事務所」、「年度最佳稅務科技事務所」，成為最大優勝者。

KPMG台灣所稅務投資部營運長陳彩凰表示，ITR將KPMG台灣所評為「年度最佳稅務事務所」，代表其肯定客戶對我們稅務專業及服務品質的信任與信心。

KPMG台灣所稅務投資服務除了希望為客戶創造價值，讓企業在營運上提昇競爭力，並藉由專業與創新的解決方案，幫助客戶達成各項租稅負擔合理化及效率化。

國際財經雜誌ITR為全球稅務領域中最具權威的稅務刊物之一，每年分別針對亞太、歐洲、中東和非洲以及美洲地區的各家事務所提出之實際案件進行評比，包括最令人印象深刻的稅務、移轉訂價和稅務爭議之成就，評選出最符合的機構。