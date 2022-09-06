全球第2大記憶體晶片製造業者，韓國SK海力士6日宣布，將在未來5年內陸續投資15兆韓元，近110億美元，在韓國興建一座全新晶片廠。

據悉，這座名為M15X的新廠，將於10月開始動工，並於2025年初完成，廠址選在首爾南部，有千年古都之稱的清州(Cheongju)。SK海力士在韓國利川(Icheon)有DRAM廠，清州有NAND廠，至於中國大陸無錫、重慶以及大連也都有產線。另外，母公司SK財閥最近也表示，未來將在美國建立一座晶片封測廠。

不過，因為全球通膨大漲，加上經濟成長趨緩，以及供應鏈供貨不穩，對電子裝置的需求正在減少，導致記憶體晶片恐怕出現供過於求現象。產業專家預測，記憶體將從2024年開始復甦，2025年可望反彈，與過去幾年相比，產品周期的波動性應會比較低。

SK海力士沒透露這座新廠更詳盡產能資料以及未來實際用途。不過，卻賣關子地說，等新廠2025年建好時，剛好可以是記憶體產品反彈之際，因此也是提前做好準備，迎接下一個需求高峰期。