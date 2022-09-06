和另一半的好友同住總會發生許多尷尬的事情。一名男網友在論壇發文分享，某天他洗完澡在廁所門外看到女友的內衣褲，拿起來「聞了一下」，確認是穿過的就順手洗乾淨晾起來；怎料事後發現內衣褲是女友「閨蜜的」，當下瞬間一陣尷尬。

一名男網友論壇在Dcard發文「自己不尷尬，尷尬的就是別人」，原PO表示女友以往洗澡完時，都會順手把內衣褲洗好再到陽台曬，某天他洗完澡在廁所門外看到女友的內衣褲，拿起來「聞了一下」，確認是穿過的就順手洗乾淨晾起來，怎料他吹頭髮時，女友走進來問他「你有看到更衣間的內衣褲嗎？」原PO一聽立刻回答「有啊！我有聞，不是穿過的嗎？我洗澡順手洗了」，只見女友當場傻眼大笑。

原PO事後發現原來放在那邊的內衣褲是女友閨蜜的，當下瞬間一陣尷尬，只能裝沒事，轉身問她們晚餐想吃燒烤的還是火鍋還是餐廳吃合菜，原PO發文表示「想到女友的好友要在這住到中秋過後，她才來住第一晚就發生這樣的囧事」。

男網友論壇在Dcard發文「自己不尷尬，尷尬的就是別人」。（翻攝Dcard）

貼文曝光後原PO貼心的舉動引發網友大讚，紛紛留言「雖然對象不小心錯了，不管怎麼樣至少你是貼心男友吧」、「雖然有點好奇家裡有男生，閨蜜怎麼還把內衣褲放在那麼顯眼的地方，不過你真的好貼心超讚」、「隔著螢幕都覺得尷尬XD」、「我快笑死 有夠尷尬XDDD，還好不是在聞的時候被看到，不然直接變癡漢」、「這中秋好嗨」、「女友沒生氣是仙女吧」。