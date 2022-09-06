中秋節要到了，大家都在送親朋好友們月餅，1名人妻不滿她媽媽送給婆婆月餅遭轉送其他親人，讓她覺得不被尊重，發文詢問網友們是她想太多嗎，貼文一出，引起大批網友熱議：「下次就別送太好」、「送出去就不要太在意轉手給誰」、「老人家都是這樣，禮盒送過來送過去」、「想省下月餅錢」

1名人妻於臉書社團《靠北婆婆》匿名抱怨，中秋節將近，她媽媽買了一盒月餅要送給婆婆，但婆婆卻原封不動地將月餅送給親友，原PO覺得非常不被尊重，她認為若婆婆月餅很好吃，她可以幫忙買再送過去，但將她媽媽的心意轉送給其他人，感覺真非常差，發文詢問網友們：「是我想太多了嗎」？

文章曝光後引起大批網友熱議：「講白了就是她想省下月餅錢，有人送她在轉送」、「下次就別送太好」、「好吃就要分享相信媽媽也是這種心態，還好婆婆還會說媳婦娘家買不是說她自己買的」、「老人家都是這樣，禮盒送過來送過去！沒失禮就好」、「下次留著自己吃，然後再買個便宜，給婆婆」。

也有網友建議原PO不用計較太多，「送出去就不要太在意轉手給誰，妳表達了送禮心意就好了」、「這個月月餅會越來越多！妳能吃的完嗎？到時候請人幫忙吃也沒有人要收。吃的東西，不用想太多」。