台南市政府環保局城西廚餘發酵廠以家戶廚餘製成「尚好肥」肥料，並取得全台首張由環保機關以生、熟廚餘製作的雜項肥料登記證後，6日宣布開賣。市長黃偉哲強調，這是廚餘變黃金的最佳示範，既能減少碳排放，也避免土壤酸化，還能為市庫帶來收益。

黃偉哲表示，市府為廚餘停止養豬政策預做準備，於2021年建置完成廚餘高速發酵廠，大幅縮減廚餘轉化成堆肥的時間，成功將每天上百噸的生、熟廚餘，製成第二代廚餘肥料「尚好肥」，讓台南市的循環經濟及節能減碳成效，又向前邁進一大步。

環保局長謝世傑也認為，過去以傳統堆肥方式製作肥料需時60天，在城西焚化廠及新化設置廚餘高速發酵廠之後，大幅縮短為10天；經與農友契作，將「尚好肥」與傳統雞屎肥相比，使用「尚好肥」施肥的紅蔥頭，1分地多生產高達500台斤。

謝世傑還說，「尚好肥」由生、熟廚餘製成，氮含量更高，養分也更豐富。現階段供應的是2公斤裝的小包裝，每包30元，4包特價100元，於東區府東街藏金閣販售。

環保局指出，「尚好肥」在還未取肥料登記證之前，從今年至8月底止共舉辦4波黑金大放送，約有1萬4000多人次共襄盛舉，總計兌換27萬包。