薛楷莉之前在美國擔任護理師一職。（中天新聞提供）

暌違主播台15年的薛楷莉，本月開始將在中天新聞主持健康節目《健康超給莉》，她今（6日）接受媒體聯訪，透露節目內容有別於其他健康節目，不僅會有兼顧身心靈的衛教知識，也將開放網友隨時發問，解決疑難雜症，更不定期邀請專業醫師、藥劑師、心理治療師擔任來賓。

薛楷莉表示與中天新聞洽談近2個月的時間，決定接下主持及製作人工作，「我主要想把美國家庭醫師的概念帶到節目上，想藉由健康節目傳遞衛教觀念，尤其現在疫情又變得嚴重，希望能在節目中分享一些能讓心情變好的方式。」

她在離開主播台後，曾做過購物台專家等工作，之後更考取護理師執照，在去年12月帶女兒到美國唸書時，也在當地醫院擔任護理師一職，她透露美國護理師一周工作3天、12小時，每周薪資15萬元台幣，最高每月可達200萬元台幣；她在今年2月因母親身體狀況，再次搬回台灣，她嘆說雖然女兒喜歡比較喜歡美國教育方式，但礙於目前未成年，無法讓她獨自留在美國，打算等女兒成年再送她到美國念大學。

目前單身的薛楷莉坦言，在美國生活期間有遇到小6歲的白人追求，她稱讚對方相當貼心，也曾一起幫忙搬家，「我們是在教會讀經書時認識的，但因為我現在比較想把重心放在工作、女兒身上，所以感情方面就先暫緩」，女兒的反應？她笑說12歲的女兒相當早熟，早在小學期間就鼓勵她談戀愛，「她之前對我說：『媽媽我以後長大了，會有自己的生活，所以妳不要因為我耽誤生活』，她相當支持我，覺得我喜歡就好。」

《健康超給莉》9月18日起每周日早上10點在中天新聞YouTube頻道播出。